Ağrı'da korona virüse yönelik sıkı denetimler devam ediyor Ağrı'da, valilik koordinesinde korona virüsle mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Ağrı'da, valilik koordinesinde korona virüsle mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde emniyet mensupları, jandarma kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, düğün salonları, lokanta ve kafelerde denetimler gerçekleştirildi.

Kontrollü Sosyal Hayat döneminde uyulması gereken kurallar vatandaşlara hatırlatılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi. Eksiklik görülen işletmelerin sahiplerine uyarılarda bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İHA