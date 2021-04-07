Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu (2)
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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR - Haberler | Güncel
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu (2)

NEHİRDE ÖLÜ BULUNDUAğrı'da, evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in Murat Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

NEHİRDE ÖLÜ BULUNDU

Ağrı'da, evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in Murat Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Azgın suların, evinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 4 kilometre sürüklediği Çelik'in cansız bedeni saat 23.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki cezaevi köprüsü mevkisinde bulundu. Acı haberi alan Çelik'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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