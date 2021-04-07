Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı
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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynelabidin Çelik'in bulunması için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynelabidin Çelik'in bulunması için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Cumali ve Hatice Çelik çiftinin çocukları Zeynelabidin, akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kayboldu.

Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile ve vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD, polis, itfaiye, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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