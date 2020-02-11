Ağrı'da kaçak sigara operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Ağrı'da kaçak sigara operasyonu - Haberler

Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

Ağrı Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

11.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:09
Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, çevre yolu üzerinde bir kamyonette yüklü olan 3 adet yağ makinesi içerisinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 80 bin TL olan toplam 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, Doğubayazıt ilçesinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 160 bin TL olan toplam 16 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara olmak üzere, toplamda gümrüklenmiş değeri yaklaşık 240 bin TL olan 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Operasyon kapmasında 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken 1 araç hakkında 5607 SKM yasa gereği satılamaz ve devredilemez şerhi konulmak suretiyle el konulmasına karar verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler