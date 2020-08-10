Ağrı'da husumetli ailelerin taşlı ve sopalı kavgası: 9 yaralı
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Ağrı'da husumetli ailelerin taşlı ve sopalı kavgası: 9 yaralı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, husumetli iki aile arasında sokak ortasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 9 kişi yaralandı.

Ağrı'da husumetli ailelerin taşlı ve sopalı kavgası: 9 yaralı
10.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:35
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, husumetli iki aile arasında sokak ortasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 9 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Doğubayazıt'ın İsmail Beşikçi Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin üyeleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taş ve sopa darbeleriyle 9 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Ağrı

Kaynak: DHA

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