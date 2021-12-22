Ağrı'da ekipler, 92 yaşındaki hasta için seferber oldu

HAMUR, AĞRI (DHA) - AĞRI'da ekipler, Hamur ilçesine bağlı yolu kar nedeniyle kapanan Alakoyun köyünde hastalanan İbrahim Aslangir (92) için seferber oldu. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri Aslangiri'ni ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Hamur ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki, yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan Alakoyun köyünde oturan İbrahim Aslangiri, dün saat 15.30 sıralarında rahatsızlandı. Bilinç bulanıklığı yaşayan İbrahim Aslangiri'nin yakınları, köy yolunun kapalı olması nedeniyle kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyince 112 Acil Sağlık ve İl özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Kar ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, Alakoyun köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Tükenmez köyüne kadar paletli ambulans eşliğinde yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi. Buraya yakınları tarafından araçla getirilen 10 çocuk babası Aslangiri, ambulansa alındı ve ilk müdahalenin ardından saat 19.00 sıralarında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo yapılan İbrahim Aslangiri'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.