Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı
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Doğubeyazıt, Ağrı, 3. Sayfa

Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı

Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

31.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:05
Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı

Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültü ile patlayan doğalgaz boru hattında yangın çıktı. Çıkan yangının ardından doğalgaz vanaları kapatılırken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı

Kaynak: İHA

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Ağrı'da doğalgaz boru hattı patladı
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