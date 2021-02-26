Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu
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Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu

26.02.2021 08:24 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:11

AĞRI'da, kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olmasıyla çatılardaki buz sarkıtlarının boyu, 3 metreye ulaştı.

AĞRI'da, kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olmasıyla çatılardaki buz sarkıtlarının boyu, 3 metreye ulaştı. Deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikteki kent merkezinde, çatılarda oluşan dev sarkıtları görenler ise şaşırıyor. Çamaşır asmak için balkona çıkan Esma Demir, buz sarkıtlarını göstererek, "Demir parmaklık gibi" dedi.

Ağrı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu da 3 metreyi buldu. Kazım Karabekir Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki evinin balkonuna çamaşır asmak için çıkan Esma Demir, manzara karşısında şaşırdı. Karşı taraf görünmeyecek şekilde çatıdan uzayan buz sarkıtlarını, demir parmaklıklara benzeten Demir, "Havalar soğuk olduğu için balkonu fazla kullanmıyoruz. Çamaşır asmak için çıktığımda gördüğüm manzara ile şaşkına döndüm. Çatıdan sarkan buzlar, balkonun her tarafını kaplamıştı. Demir parmaklıkları andırıyor" diye konuştu.

Ağrı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikteki kent merkezinde, yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğukta binaların çatılarında oluşan buzları kazma ve kürekler ile kırıyor. Ekipler, gün boyu çalışarak, tehlike oluşturan yüzlerce ton buzu kırarak, imha ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da, birçok kişi ise araçların donmaması için geceleri battaniye ya da naylonlar ile önlem alıyor.

Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu
Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu
Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu
Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu
Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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