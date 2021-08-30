Aşiret düğününde altınlar havada uçtu
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Aşiret düğününde altınlar havada uçtu

Aşiret düğününde altınlar havada uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çok sayıda kişinin katıldığı aşiret düğününde altınlar havada uçtu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çok sayıda kişinin katıldığı aşiret düğününde altınlar havada uçtu.

Ağrı Taşlıçay ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Parkı Taşlıçay Belediyesi Kır Düğün Salonunda düzenlenen Pleki aşiretine mensup Samancı ailesinin düğün törenine katılan davetliler, Servet ve Meltem çiftine altın takmak için birbiriyle yarıştı. 2 bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, bürokrasiler ve aşiret mensubu kişiler düğünü halaylarla kutlarken, gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.

Düğünde Taşlıçay Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat Arslan tarafından kurulan aşı standında ise isteyen vatandaşlar aşı olma fırsatı buldu.

(Merve Gökbakan - Hüseyin Arslan/İHA)

Aşiret düğününde altınlar havada uçtu
Aşiret düğününde altınlar havada uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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