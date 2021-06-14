Ağrı'da asfalt plentinin kurulumuna başlandı
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Ağrı'da asfalt plentinin kurulumuna başlandı

Ağrı'da asfalt plentinin kurulumuna başlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Belediyesince alınan asfalt plentinin kurulumuna başlandı.

Ağrı Belediyesince alınan asfalt plentinin kurulumuna başlandı.

100. Yıl Mahallesi'nde kurulumuna başlanan asfalt plent tesisini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, çalışmalarla ilgili belediye başkan yardımcıları Ahmet Tunç ve Mehmet Alpaslan'dan bilgi aldı.

Özyolcu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri ve belediyenin Ağrı'da büyük yatırımları olduğunu söyledi.

Asfalt plentinden dolayı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a da teşekkür eden Özyolcu, şöyle konuştu:

"Belediye başkan yardımcılarımızın bize verdiği bilgilere göre burada günlük 2 bin 750 ton asfalt üretilecek. Eğer bu rakamda asfalt Ağrı'da üretilecekse Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın hem bize hem de halka verdiği 'bu yıl asfaltlanmayacak yol kalmayacak' sözü de inşallah yerde kalmaz. İşler bazen gecikmeli olabilir. Hemşerilerimizden ricam, gelin hep birlikte Ağrı'yı kalkındırıp sorunları çözelim. Üretilecek asfalt, şehir ve köy yollarında kullanılacak."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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