Araçlar ve ağaçlar karla kaplandı
08.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:47
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.
Vatandaşlar, araçlar üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları fırçalarla temizledi.
Vatandaşlardan Murat Bayram, önceki yıllarda karın daha erken yağdığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar