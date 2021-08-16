Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı
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Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı

Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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