Ağrı'da AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına parti rozetleri takıldı
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Ağrı'da AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına parti rozetleri takıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Ağrı'dan AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına parti rozetleri takıldı.

Ağrı'da AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına parti rozetleri takıldı
13.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:07

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Ağrı'dan AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına parti rozetleri takıldı.

Ağrı'da AK Parti'ye geçen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selami Demirtaş ve Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk bugün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından belediye başkanlarına parti rozetleri AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından takıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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