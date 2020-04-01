Ağrı'da 7 köyün karantinaya alındığı iddiasına valilikten yalanlama Açıklaması Ağrı Valiliğinden, kentte 7 köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altına alındığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden, kentte 7 köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altına alındığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, kentin Tutak ilçesinde 7 köyün Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındığına dair yalan haber ve paylaşımlara yer verildiği aktarıldı.

Kentte karantinaya alınan köy bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne Tutak ilçemizde ne de il merkezimiz ve diğer ilçelerde karantinaya alınmış köyümüz bulunmamaktadır."

Kaynak: AA