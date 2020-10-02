Son dakika! Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Son dakika! Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

02.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:40
Son dakika! Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Son dakika! Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer altı sanık ise beraat etti.

Ağrı'da 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın duruşmasında karar çıktı. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verildi. Davaya Leyla'nın annesi Şükran ve babası Nihat Aydemir katılmadı.

"YEMİN EDERİM Kİ SUÇSUZUM"

Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir, SEGBİS ile Elazığ 2 nolu ceza evinden duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Musa Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam, Ayşe Artam son savunmalarını yaptı. SEGBİS'le ifadesi alınan Yusuf Aydemir, suçlamaları kabul etmedi. Aydemir, "Benim suçum günahım yok, ailem koronavirüse yakalandı. Perişan haldeyiz. Adaletinize sığınır ve beraatimi isterim. Yemin ederim ki suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, haklarında zorla getirttirilme kararı çıkan Kerem Aydemir, Dilaver Aydemir ve Gülcemal Aslan'ın ise dosyaya yeni bir bilgi katmayacağı yönünden dinlemelerinden vazgeçilmesine oy birliği ile karar verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Karar öncesi Mahkeme Başkanı sanıklardan son sözlerini sordu; tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 10 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.


Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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