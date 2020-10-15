Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
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Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor

15.10.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:31
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor

AĞRI'ya bağlı Yolluyazı köyünde yaşayan 11 nüfuslu Koçak ailesi, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkma kararı aldı.

AĞRI'ya bağlı Yolluyazı köyünde yaşayan 11 nüfuslu Koçak ailesi, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkma kararı aldı. İlk anda damını yıktıkları evin duvarları arasında 4 yumurta ile yavru yılanlar bulduklarını söyleyen Mustafa Koçak, ilaçlamaya rağmen evlerini yılanlardan temizleyemediklerini söyledi. 

Yolluyazı köyünde çiftçilik yapan Koçak ailesinin hayatı, geçtiğimiz hafta evlerinde gördükleri yılanlarla kabusa döndü. Toprak damlı evlerinde yılanların yuvası olduğunu belirleyen Mustafa Koçak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ev ilaçlanırken, aile geçici olarak Mustafa Koçak'ın ağabeyinin yanına yerleşti. Ev ilaçlandı ancak yılanlar evi terketmedi. Mustafa Koçak da evin damını yıktırdı. Yıkımla birlikte evin duvarları arasında 4 yumurta ve yavru yılanlar bulundu. Evi tamamen yıktırmaya karar veren Koçak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocuklar mutfakta yılan farketti. Daha sonra salonun ortasına, duvardan ikinci yılan düştü.Pencereden gelmiştir diyerek, önemsemedik. Tavandan bir yılan daha düşünce, yuva olduğunu anladık. O geceyi ağabeyimin evinde geçirdik. Ertesi gün evin damını açtık, çok sayıda yılanla karşılaştık. Komşular korkuyor. Bizim sokaktan kimse geçmiyor."  Yaklaşan kış dönemi öncesinde evsiz kaldıklarını ifade eden Koçak, "Yılanların sarması nedeniyle yıllardır oturduğumuz yuvamızdan olduk. Yıkım sırasında dört yılan yumurtası ve birkaç yılan bulduk. Şu anda yılanlar burada, duvarların arasına girmişler. 3-4 gündür çalışma yapıyoruz. Varsa diğer yılanları da çıkaralım diye. Akşam eve gittiğimizde de duvarların üstüne çıkıyor yılanlar. Onları fark edip dışarı çıktığımızda da hemen deliklere giriyorlar. Evi tamamen yıkacağım. Eğer yılanlardan temizleyebilirsem yeni bir ev yapacağım. Eğer yılan sorununu çözemezsem yetkililerden bize ev yardımı yapmalarını istiyorum" diye konuştu. 

 


Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor
Ağrı'da 11 kişilik aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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