1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
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1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetim yapılarak sürücüler bilgilendirdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetim yapılarak sürücüler bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ve Jandarma Trafik Timi ekiplerince 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ekipler, Ağrı-Van kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaparak vatandaşları emniyet kemeri ve mesafe konularında uyararak broşür dağıttı.

1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman

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