Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı

10.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:09
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, temizlik işçileriyle çöp topladı, süpürgeyle yerleri temizledi.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, temizlik işçileriyle çöp topladı, süpürgeyle yerleri temizledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, saha incelemeleri sırasında Fırat Mahallesi çevre yolu civarında temizlik yapan belediye işçilerine yardım için kolları sıvadı. İşçilerden eldiven isteyerek işe başlayan Başkan Sayan, onlarla birlikte çöp topladı. Başkan Sayan, çöp konusunda vatandaşların daha fazla duyarlı olup işçi kardeşlerimize yardımcı olmalarını söyledi. Belediye Başkanı Savcı Sayan, salgın sürecinde önemli hususlardan biri olan hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği bugünlerde çöp toplayarak çevreye farkındalık mesajı verdi. Başkan Sayan, kaldırımda oturup işçilerle bir süre sohbet etti.  Bir süre işçilere yardım eden Sayan, Kürtçe müzik dinletisinin ardından bölgeden ayrıldı.


Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Özer Sezen Aksu Seren Serengil Yasemin Özilhan
Spor Samatta Can Bartu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ekim Kaza Hatay Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 19:09:25. #1.14#
title