Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin Temeli Atıldı
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Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin Temeli Atıldı

Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin Temeli Atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Barolar Birliği tarafından daha önce Ağrı Barosuna arsa alımı yapılan ve proje ile inşaat ihalesi tamamlanan, Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin temeli atıldı.

Türkiye Barolar Birliği tarafından daha önce Ağrı Barosuna arsa alımı yapılan ve proje ile inşaat ihalesi tamamlanan, Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin temeli atıldı.

Temeli atılan tesiste, Baro Başkanlık Makamı, İdari Birimler, Konferans Salonu, Seminer Salonu, Lokal, Cafe Restorant ve Otopark olacak.

Temel atma töreninin ardından açıklama yapan Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, "İdari ve Sosyal tesisimizin arsa alımından, inşaat ihalesine ve temel atma sürecine kadar olan süreçte bizden desteğini esirgemeyen başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve TBB Yönetimi ile yine desteğini esirgemeyen Ağrı Barosuna ve meslektaşlarımıza hizmeti olan Ağrı Barosu Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu ile TBB delegeleri ile baromuzdaki meslektaşlarına teşekkür ederim. Tesisin ilimize, Baromuza ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AĞRI

Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin Temeli Atıldı
Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin Temeli Atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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