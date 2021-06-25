Ağlarsın şiiri - Cemal Safi Ağlarsın şiiri
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Ağlarsın şiiri - Cemal Safi Ağlarsın şiiri

Ağlarsın şiiri - Cemal Safi Ağlarsın şiiri
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Cemal Safi'in Ağlarsın şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ağlarsın şiiri Cemal Safi tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ağlarsın şiiri Cemal Safi Ağlarsın şiiri

Ağlarsın şiiri Cemal Safi'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ağlarsın" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Cemal Safi Ağlarsın şiiri

AĞLARSIN

Kırdığın kadehte kalan ömrümden,

Ağlarsın içtiğin yılları bilsen.

Hicrinle sararıp solan ömrümden,

Ağlarsın biçtiğin dalları bilsen.

Sefiller gücünü bende sınadı,

Kimi kaçık dedi, kimi bunadı;

Berdûş eleştirdi, sarhoş kınadı,

Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen.

Ar ettim sakladım uğraşlarımı,

Haberdâr etmedim sırdaşlarımı.

Gizlemek isterken gözyaşlarımı,

Ağlarsın seçtiğim yolları bilsen.

Felsefe böyledir dîvânelerde,

Teselli aranır bahanelerde,

Bir kadeh mey için meyhânelerde,

Ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen.

Ateşe su dedim göz göre göre,

Aklım zavallıydı duyguma göre,

Bahtına şükretti Mecnûn bin kere,

Ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen.

Cemal Safi

Kaynak: Antoloji.com -Cemal Safi Ağlarsın şiiri

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