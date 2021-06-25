Ağlarsın şiiri - Cemal Safi Ağlarsın şiiri

Cemal Safi'in Ağlarsın şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ağlarsın şiiri Cemal Safi tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ağlarsın şiiri Cemal Safi Ağlarsın şiiri