Ağlak Arif filmi konusu nedir? Ağlak Arif oyuncuları ve Ağlak Arif özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ağlak Arif filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ağlak Arif konusu, özeti ve Ağlak Arif oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ağlak Arif filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ağlak Arif filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ağlak Arif filmini izleyecek olanların merak ettiği Ağlak Arif konusu nedir, Ağlak Arif oyuncuları kimler ve Ağlak Arif özeti gibi konuları inceliyoruz.

AĞLAK ARİF 1973 OYUNCULARI VE KADROSU

Celil Nalçakan

Hande Katipoğlu

Paşhan Yılmazel

Wilma Elles

Goncagül Sunar

AĞLAK ARİF 1973 FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Ağlak Arif ve Muallak Mualla", neredeyse her söylediği cümleden sonra bunu hakeden bir karı kocanın hikayesi. Çevremizde sıkça gördüğümüz, hali vakti keyfi yerinde olması gerekirken, sürekli "ağlayan" ve "dertlenen", arkasına yaslanıp "oh" çekmesi gerekirken dokununca bin "ah" işitilen tiplerin, katıksız belki de en uç örneklerinden biri bu karı kocadan "koca" olan, zengin işadamı Arif Bey, namıdiğer: "Ağlak Arif".