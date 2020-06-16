Ağızda dağılan yumuşacık un kurabiyesi tarifi 5 çaylarınıza yumuşacık bir alternatif eklemek ister misiniz? Ağızda dağılan yumuşacık un kurabiyesi ile misafirlerinizle beraber lezzetli anlar yaşayabilirsiniz.

Çocuklarınız için sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık olan un kurabiyesi, misafirlerinizi için de ideal bir ikram seçeneğidir. İşte yumuşacık leziz un kurabiyesi tarifi..

GEREKLİ MALZEMELER

200 gram tereyağı

3,5 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağını derin bir kase içine alın. Pudra şekerini ekleyip tel çırpıcı ile çırpın. Krem kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Sıvı yağı ve nişastayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu da yavaş yavaş ekleyerek iyice karıştırın. Hamur yapışmayan yumuşak kıvamda olmalıdır.

Hamurdan bezeler alıp yuvarlak hale getirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisini bezeleri dizin. 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Kurabiye pişince fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuyan kurabiyelere pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.