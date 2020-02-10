Ağız ve diş sağlığını en fazla koruyan besin peynir

10.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:55

Diş çürümelerini önlemek için yemeklerden sonra peynir tüketin!

Bilimsel araştırmalar, beslenmenin ağız ve diş sağlığı açısından önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Ağız içindeki ve dişlerdeki sorunlar, yetersiz beslenmeye neden olabildiği gibi yetersiz, dengesiz ya da kötü beslenme de ağız içinde sorunlara sebep oluyor. Üstelik dişlere zarar verebiliyor.

Tüm dünyada beslenme alışkanlığı ağız ve diş sağlığımızı doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Ülkemizde ise ağız ve diş sağlığı pek önemsenmeyen, genellikle son dakikaya kadar müdahale edilmeyen ve ihmal edilen bir konu olarak biliniyor. Hemen tüm yaş grupları için yaygın olan diş çürüğü ise çocuklar arasında git gide daha sık görülüyor. Bugün okul öncesi dönemde, çocuklarda diş çürüğü oranının yüzde 40'a ulaştığını, diş çürümesinin çoğunlukla eğitim ve sosyo-ekonomik durumla bağlantılı olarak fazla şekerli ve unlu ürün tüketiminden kaynaklandığını ifade eden Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, en önemli nedenler arasında tükürük eksikliği ve ağız kuruluğunu sayarak, biberonla beslenen ve uyuyan küçük çocuklarda da diş çürüklerinin daha sık görüldüğünü belirtiyor.

Kaynak: Bültenler