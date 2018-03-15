Ağız Diş Hastanesinde Sona Yaklaşıldı

Karabük'te yapımı devam eden ağız ve diş sağlığı merkezinin yüzde 75 oranında tamamlandığı bildirildi.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ahmet Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Özel İdare Yatırım ve İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip ile birlikte 40 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Yıldırım Yapı Restorasyon İnşaat firma yetkilisi Mehmet Gencer'den inşaat çalışmaları hakkında bilgiler alan Mehmet Uzun, çalışmaların yüzde 75 seviyesine geldiğini kaydetti.

Uzun, "Mühendislerimiz de kontrollerini gerçekleştirerek incelemelerde bulunuyor. Bu çalışma bittiğinde çok modern ve güzel bir hizmet binasını daha inşallah hep birlikte ilimize kazandırmış olacağız. İlimiz, çalışmalar bittiğinde daha modern bir ağız ve diş sağlığı merkezine sahip olacak." dedi - KARABÜK