Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi
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Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi

18.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:36

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kasa ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Belkent kavşağında meydana geldi. Y.D. idaresindeki 41 AKK 754 plakalı Seat marka otomobil Umut Bıyık'ın kullandığı 58 HJ 154 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile ayağında kesi oluşan motosiklet sürücüsü önce Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas'a sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK

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