Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi

Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.