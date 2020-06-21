Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin Elazığ'da merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde bir ağıla giren kurtlar, 22 koyunu telef etti mahalleli ise bu olay sonrası kurtların tekrar gelmesinden endişe ediyor.

Elazığ'da aç kurtların koyunları telef etmesinden sonra mahallelinin endişesi sürüyor. 22 KOYUNU TELEF ETTİLER, 7'SİNİ BOĞDULAR Olay, sabah saatlerinde Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Nihat Gülbasan'ın, içerisinde yaklaşık 100 koyun bulunan ağılına giren kurtlar 22 koyunu boğarak telef etti. 7'sini de yaraladı. TEKRAR GELMESİNDEN ENDİŞE EDİYORLAR Sabah yem vermek için ağıla giren Gülbasan, yerde yatan koyunları görünce şok oldu. Mahalleli, yaklaşık 35 bin TL'lik zarara yol açan kurtların, bir daha gelmesinden endişe duyuyor. Kaynak: DHA