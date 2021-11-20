Age of Empires 4'ün yol haritası açıklandı: güncellemeler yolda!

Xbox'ın internet sitesinde duyurulan bir makalede, Age Of Empires geliştirici Relic, oyunun bir sonraki yamasının bu kış yürürlüğe gireceğini ve oldukça önemli bir yama olacağını ortaya koydu. Kış 2021 güncellemesi, genel performans düzeltmeleri içerecektir.

Kış güncellemesinin etrafında hayranlar, oyunun piyasaya sürülmesinden sonra oyuncu geri bildirimlerine dayanarak uygulanan bir dizi başka değişiklikler de görecektir. Bunlar arasında oyun içi oyanları etkinleştirmek için ek seçenekler, Çin Hanedanı kullanıcı ara yüzünde değişiklikler ve oyun içi mini haritada düzenlemeler yer alıyor.

Oyunun kış güncellemesinin piyasaya sürülmesinin ardından, oyun için onaylanan bir sonraki büyük güncelleme 2022 baharında gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu dönemde Relic, Age of Empires IV'ün ilk mod araçlarının yanı sıra devriye hamlesi de dahil olmak üzere bir dizi daha fazla denge güncellemesi ve topluluk tarafından talep edilen özellikleri başlatacağını söylüyor.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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