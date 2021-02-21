Agah Aydın kimdir? Dr. Agah Aydın nerelidir, kaç yaşındadır?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Psikiyatrist Dr. Agah Aydın yaptığı açıklamalarla vatandaşın merak konusu olmakta. Peki, Agah Aydın kimdir? Dr. Agah Aydın nerelidir, kaç yaşındadır?

AGAH AYDIN KİMDİR?



49 yaşında olan Agah Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nd 1996 yılında mezun oldu.

Aydın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi'nde ihtisasını tamamlayarak psikiyatri uzmanı olmuştur.

Trakya Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalında ve Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında birer yıl araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Temel ve Klinik Tıp Bilimleri alanındaki çalışmalarını 2005 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri ihtisası yaparak sürdürdü ve psikiyatri uzmanı oldu.

Aydın, ihtisası sırasında Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi (AMATEM), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Adli Psikiyatri Kliniği, 4. Psikiyatri Psikotik Bozukluklar Kliniği, Ergen Psikiyatrisi Kliniği, 2. Nevroz Kliniği, 2. Basamak Poliklinikleri ve Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniklerinde çalışmıştır.