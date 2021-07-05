Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Mustafa Asım Köksal Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan yavru kediyi fark eden mahalle sakinlerinin durumu belediyeye bildirmelerinin ardından, ekipler yavru kediyi mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

Olay yerine gelen ekipler kurtarma işleminin ardından, aç kalan yavru kediye mama vererek karnını doyurdu. - KAYSERİ

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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