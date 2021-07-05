Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Asım Köksal Mahallesi'nde bir ağaçta yavru kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi sepetli araçla kurtardı.

Ekipler, yavru kediye mama ve su verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin