Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haberler
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Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Eskişehir'de kontrolden çıkınca ağaca çarparak duran otomobil içinde sıkışan sürücüye itfaiye ekipleri kurtardı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kontrolden çıkınca ağaca çarparak duran otomobil içinde sıkışan sürücüye itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü O.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çarpma sonucunda hurdaya dönen Tofaş marka otomobil içinde sıkışarak yaralanan sürücü O.E., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, Otomobil, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

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