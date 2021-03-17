Ağaca asılı cesedi bulundu
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Ağaca asılı cesedi bulundu

17.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:57
Ağaca asılı cesedi bulundu

BURSA'da İsmail A. (32), ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

BURSA'da İsmail A. (32), ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen İsmail A.'nın kız kardeşi Emel A.'nın da

2009 yılında tarım ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

Mustafakemalpaşa ilçesi Güveçdere Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarme ekiplerince mahalle yakınındaki ormanlık alanda başlatılan aramada İsmail A.'nın bir ağaca asılı cansız bedeni bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen İsmail A.'nın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

İsmail A.'nın kız kardeşi Emel A.'nın da 2009 yılında henüz 16 yaşındayken tarım ilacı içerek, intihar ettiği öğrenildi.


- Mustafakemalpaşabursa
Ağaca asılı cesedi bulundu
Ağaca asılı cesedi bulundu
Ağaca asılı cesedi bulundu
Ağaca asılı cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

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