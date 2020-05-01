Ağaç oymacılığından, plastik cerrahlığa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağaç oymacılığından, plastik cerrahlığa

Ağaç oymacılığından, plastik cerrahlığa
01.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:24

Çocukluğunda marangozhanede ağaç oymacılığı işi yaparak hem aile ekonomisine katkıda bulunan hem de ağaçlara şekil veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş başarı öyküsü ile takdir topluyor.

Çocukluğunda marangozhanede ağaç oymacılığı işi yaparak hem aile ekonomisine katkıda bulunan hem de ağaçlara şekil veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş başarı öyküsü ile takdir topluyor.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş iş hayatına ilkokul birinci sınıftayken ağaç oymacılığı yaparak başladı. Ağaç oymacılığı işinde usta olan Hayati Akbaş, daha sonraki dönemlerde inşaatlarda da çalışarak orada duvar, kalıp ve sıva ustası oldu. Bu süreçte üniversite sınavına giren Akbaş, Ankara Tıp Fakültesini kazandı. Çocukluğunda ağaçlara şekil veren Hayati Akbaş, daha sonrada cerrahi alanında da insanlara şekil verdiğini söyledi.

1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü dolayısıyla duygusal bir açıklamada bulunan Hayati Akbaş, çalışma hayatına işçi olarak başladığını belirterek, "Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ben de bir işçi olarak başladım çalışma hayatıma. Henüz ilkokul 1. sınıfa giderken çalışmaya başladım aynı zamanda. Mesleğim ağaç oymacılığıydı. İlk maaşım 20 liraydı ve haftalık alırdık emeğimizi 5 lira. İlk haftalığımı aldığımda sevgili annem 5 lirayı almış onunla bisküvi ve lokum alarak komşulara dağıtmıştı. 'Oğlumun ilk maaşı bereketli olsun' demişti. Çalışma hayatım okulumla birlikte hep devam etti. Yaz tatillerinde, şubat tatillerinde kısa bir köy ziyareti dışında hep çalıştım. Çırak olarak başladığım ağaç oymacılığı işinde usta oldum zamanla. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde inşaatlarda da çalıştım amele oldum, duvar ustası oldum, kalıp ustası oldum ve sıva ustası oldum" dedi.

"İşçi arkadaşlarım tıp fakültesini kazandığımı duyunca beni omuzlarına alıp sevinç çığlıkları attılar"

İnşaatta çalışırken tıp fakültesini kazandığı haberini aldığını söyleyen Akbaş, " Ankara Tıp Fakültesini kazandığımın haberini Çanakkale Gökçeada'da inşaatta çalışırken Ankara'dan gelen telgrafla öğrendim. İşçi arkadaşlarımın küreği elimden aldılar, beni omuzlarına aldılar ve 'en büyük doktor bizim doktor' diye sevinç çığlıkları attılar. Çocuk işçi olarak başlayan çalışma hayatım tıp fakültesi doktorluk ve cerrahlık olarak kesintisiz devam etti. Hayat beni de bu şekilde aldı içine. Aralıksız çalışmaya devam ettim. Çalışmak, emek benim hayat felsefem oldu. Hep saygı ile andığım bir anı. Tüm işçi ve emekçilerimizin bayramlarını kutluyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haber
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haber
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haber
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Haber
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haber
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haber
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Aslı Enver Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ağaç oymacılığından, plastik cerrahlığa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 18:58:56. #1.15#
title