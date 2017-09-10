Ağabeyinin nişanına giden gence tren çarptı

-Ağır yaralanan gencin yakınları nişan yerine hastaneye akın etti



ADANA - Adana'da ağabeyinin nişanına gittiği sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan 26 yaşındaki genç, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat: 19.40 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Kazım Başer Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kırmızı ağabeyinin nişanına gitmek için yola çıktı. Tren hemzemin geçidinden karşı tarafa geçmek isterken, Mersin'den İskenderun'a giden yolcu treni Ahmet Kırmızı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Ahmet Kırmızı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kötü haberi alan acılı aile nişan yerine hastaneye akın etti.