Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
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Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı

Adana'da telefonunu vermediği için ağabeyi tarafından darp edilen üniversite öğrencisi genç kız, ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı olarak kurtulan genç kız sığınma yurduna yerleştirildi.

Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
14.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:08

Adana'da telefonunu vermediği için ağabeyi tarafından darp edildiği ileri sürülen üniversite öğrencisinin ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumu iyi olarak açıklanırken sığınma yurduna yerleştirildiği öğrenildi.

KENDİNİ İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATTI

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın iki katlı evin ikinci katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, Ceylan E. (21) isimli genç kızın ikinci kattan düşerek yaralandığını tespit etti. Genç kız, sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞABEYİ TARAFINDAN DARP EDİLMİŞ

Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ceylan E'nin, ağabeyi A.E.(30) ile telefonunu istemesi üzerine tartıştığını belirledi. Tartışma sırasında ağabeyi tarafından darp edilen Ceylan E'nin, ablasının araya girmesini fırsat bilerek ağabeyinden kaçtığı, ikinci kattan atlayarak bir aracın üstüne düştükten sonra zemine çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ceylan E'nin kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan ağabeyle ilgili yaralamadan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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