Ağabeyini öldüren sanık: Kurtulursa beni yaşatmaz, diye bir daha ateş ettim
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Ağabeyini öldüren sanık: Kurtulursa beni yaşatmaz, diye bir daha ateş ettim

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, ağabeyi Volkan Yamak'ı (40) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Gökhan Yamak (39), 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağabeyini öldüren sanık: Kurtulursa beni yaşatmaz, diye bir daha ateş ettim
16.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:11

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, ağabeyi Volkan Yamak'ı (40) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Gökhan Yamak (39), 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yamak, cezaevinden SEGBİS ile bağlandığı karar duruşmasında, "Sağ kurtulursa beni yaşatmaz düşüncesiyle bir daha ateş ettim" dedi.

Olay, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Alaplı'ya bağlı Dağ köyünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Gökhan Yamak, bayram tatili için geldiği köyünde, aralarında husumet bulunan ağabeyi Volkan Yamak ile tartıştı. Kardeşler, birbirine av tüfeğiyle ateş etti. Gökhan Yamak'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Volkan Yamak, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gökhan Yamak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yamak hakkında, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ereğli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yamak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Ağabeyi ile define işi yaptıklarını, anlaşamayınca aralarında husumet başladığını ve ağabeyini şikayet ettiğini belirten Yamak, "Tartışmada av tüfeği ile birbirimize ateş ettik. Ağabeyim Volkan Yamak yaralandı. Sağ kurtulursa beni yaşatmaz düşüncesiyle bir daha ateş ettim" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Gökhan Yamak'ı 'haksız tahrik altında yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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