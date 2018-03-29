Ağabey Köksal Toptan" Söyleşi ve İmza Günü

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Türkiye'nin ilerleyen ve büyüyen bir ülke olduğunu belirterek, "Afrin'de savaşan, içeride terörle uğraşan, Irak sınırında her gün şehit veren, büyük bir mücadele içerisinde olan, neredeyse savaş şartlarında uğraşan bu ülke, ekonomide yüzde 7,4 büyüme sağladı. Bu, moral duymamız, ülkemize güvenmemiz gereken çok önemli bir noktadır." dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen "Ağabey Köksal Toptan" söyleşi ve imza gününe katılan Toptan, burada yaptığı konuşmada, herkesin bu ülkenin gelecek güzel günlere varması için gayret sarf ettiğini söyledi.

"Ağabey Köksal Toptan" kitabının Türk siyasi ve eğitim hayatına ışık tutabilecek anılarla dolu olduğunu anlatan Toptan, "Atatürk'ün kurduğu bu büyük Cumhuriyet, bu büyük devlet ne olursa olsun her gün biraz daha önünü açarak ilerlemesine devam etmektedir. Bugün dünyanın büyüme rakamları açıklandı. Afrin'de savaşan, içeride terörle uğraşan, Irak sınırında her gün şehit veren, büyük bir mücadele içerisinde olan, neredeyse savaş şartlarında uğraşan bu ülke, ekonomide yüzde 7,4 büyüme sağladı. Bu, moral duymamız, ülkemize güvenmemiz gereken çok önemli bir noktadır." dedi.

Toptan, gençlerin siyasete ilgi duymasını istediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendisini iyi yetiştiren, çok okuyan, çok çalışan, bir tarafta sosyal hayatla ilgilenirken öbür tarafta kesinlikle ailesini, okulunu ihmal etmeyen bir program çerçevesinde yetişecek olan gençlerimiz, Türkiye'nin geleceğini daha sağlam hale getireceklerdir. Siyaset zor iştir ama marifet bu zorlukları yenmektir. Gençlerimizin bunları yeneceğine yürekten inanıyorum. İşte bu kitap, tüm bu anlattıklarımın hikayesidir. Bunu anlattığım kadar da kolay yazılmadı. İnsan hayatı dediğiniz kısa bir evre. Kainat içerisinde biz zerre bile değiliz. Arkada hoş bir seda, bir hayır dua bırakabilene helal olsun, Allah ondan razı olsun. Hayatım boyunca bunu hak etmeye çalıştım. Onu ne kadar becerdim, ne kadar yapabildim bilemem ama amacım, heyecanım, çalışmam, gayretim o oldu. Devletin bana vermiş olduğu büyük imkanları kullanırken hareket noktam o oldu, yanlış yapmamak, haksızlık yapmamak."

"Türkiye'nin geleceğini eğitimde buluyorum"

Türk milletinin kendisinin elinden tutan, kendisini seven iyi insanların ellerini bırakmadığını belirten Toptan, gençlerin halkını sevmesi, vefalı ve birbirlerine saygılı olması, insanlara eşit davranmaları gerektiğini dile getirdi.

Köksal Toptan, devlet hayatında pek çok şeye şahit olunduğuna dikkati çekerek, "Bu pek çok şey içerisinde mezara kadar götürecekleriniz var. Aslında ilgi çeken onlardır. Söylediğiniz zaman kıyamet koparacak şeyler var. Ama onları da ne yazabilirsiniz ne konuşabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Değişime direnmenin mümkün olmadığını vurgulayan Toptan, şunları kaydetti:

"Değişim rüzgarından etkilenirken değişimle yozlaşmadan uzlaşma yollarını, imkanlarını aramak lazım. Bu yapılabilirse, toplum kendi özelliklerini koruyarak değişimi yaşayabilir ve yakalayabilirse, o toplum değişim rüzgarından olumlu etkilenir. Zonguldak özeline gelecek olursak, şunu bilmemiz lazım? Artık Zonguldak'ın geleceğinde belirleyici rol, kömürün üzerinde kalmayacaktır. Kömür yine çıkarılmaya, üretilmeye devam edecek. Hükümet, bildiğim kadarıyla bu konuda çalışmalar yapıyor.Taraflarla görüşüyor, 'Özel sektör ne yapılabilir, kamu ne kadar daha devam edebilir, neler yapılabilir?' Bu, Türkiye'nin, hükümetin gündeminde bir konu. Ben Türkiye'nin geleceğini, Zonguldak'ın geleceğini eğitimde, özellikle Bülent Ecevit Üniversitesi'nin gelişiminde buluyorum."

Konuşmanın ardandan bir katılımcının, "Siyaset düşünüyor musunuz?" sorusuna Toptan, "Yaptığımız siyasetse bu tür çalışmaları sürdürürüm ama "Siyaset yapacak mısınız?" derken, "Önümüzde seçimler var, orada bir listede olacak mısınız, olmak için çalışacak mısınız?" diyorsan, "Yok, o defteri kapattım." şeklinde cevap verdi.

Köksal Toptan, bir başka katılımcının, 'Döneminizin siyasetçileriyle, günümüz siyasetçileri arasındaki fark nedir?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Siyasetçi yarın bir gün pişman olacağı, muhatabın yüzüne bakamayacağı şeyleri söylememeli. Çünkü siyasette ebedi dostluk, ebedi düşmanlık yoktur. Bugün beraber yürüdüğünüz bir arkadaşınızla yarın parti içerisinde başka bir arkadaşınızla yürümek durumunda kalırsınız. O nedenle siyaset erbabının üsluba dikkat etmesi lazım. Bir mukayese yapmak elbette mümkün ama bu haksızlık, yanlış olur. Herkes sevgiyle, saygıyla, vicdanının emrettiği şekilde hareket ederse zaten hiçbir sorun kalmaz."

Katılımcılarla hatıra fotoğraf çektiren Toptan, daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) yayınlarından çıkan, Esra Güner Hacıoğlu tarafından, sözlü tarih çalışması anlamına gelen "nehir söyleşi" tarzında kaleme alınan, Toptan'ın çocukluk ve eğitim yılları ile siyasetin üst noktalarına uzanan hayatını konu alan, "Ağabey Köksal Toptan" kitabını sevenleri için imzaladı.