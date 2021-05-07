Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'nden ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ramazan yardımı
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Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'nden ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ramazan yardımı

Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'nden ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, ramazan ayı dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin gıda kolisi yardımında bulundu.

Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, ramazan ayı dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin gıda kolisi yardımında bulundu.

Öztürk, AA muhabirine, derneklerinin 16 yıldır Afyonkarahisar'daki ihtiyaç sahibi ailelerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Ramazan aylarında gıda kolisi yardımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu mübarek ayda ayni ve nakdi yardımlarımızda oluyor. Şimdiye kadar Afyonkarahisar'daki ihtiyaç sahibi ailelere, yaklaşık 250 bin lira nakit ile 50 bin liralık da gıda çeki dağıtımını gerçekleştirdik. Yine 2 bin ailemize de gıda kolisi verdik."

Öztürk yaklaşık 30 gün süresince ailenin ihtiyacını karşılayabilecek şartlarda olduğunu kaydederek, kendilerine bağış yapan hayırsevere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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