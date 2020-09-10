Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantina ihlali yapanlara uyarı
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Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantina ihlali yapanlara uyarı

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, karantinada olması gerekirken, ihlal edenlerin, karantina sürelerini KYK yurtlarında masrafları da kendilerinden tahsil edilerek, tamamlamalarının sağlanacağını açıkladı.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantina ihlali yapanlara uyarı
10.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:23

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, karantinada olması gerekirken, ihlal edenlerin, karantina sürelerini KYK yurtlarında masrafları da kendilerinden tahsil edilerek, tamamlamalarının sağlanacağını açıkladı.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunması gereken; ancak bunu ihlal edenleri uyardı. Vali Çiçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak, karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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