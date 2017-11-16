Afyonkarahisar Sandıklılı Şeker Pancarı Üreticisi Kota Artışı Bekliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde şeker pancarı sökümü devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 158 bin ton rekolte beklenirken, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, ilçedeki pancar ekim kotasının artırılması gerektiğini söyledi. Yıldız, Üretici arz talep nedeniyle patates ekimini bırakarak pancar ekmek istiyor dedi.



Sandıklı merkez ve köylerinde iki ay önce başlayan şeker pancarı sökümü devam ediyor. Üreticiler hasadını yaptıkları pancarları ilçe merkezi, Emirhisar, Türkakın ve Ekinova kantarlarında teslim ederken, isteyen üretici Afyonkarahisar Şeker Fabrikası'na da teslim yapabiliyor. İlçedeki kantarlara teslim edilen pancarlar da daha sonra Afyonkarahisar Şeker Fabrikası'na götürülüyor.



KOTA ARTIRILMALI



Sandıklı'da bu yıl 1000'e yakın üretici 25 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yaptı. Bölgede geçen yıl 138 bin ton ürün elde edilirken, bu yıl ise 158 bin ton civarında rekolte beklendiği kaydedildi. Şeker pancarı sökümünün kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Akaryakıtın pahalılığından yakınan üreticiler ise daha fazla şeker pancarı ekmek istediklerini ve şeker pancarı kotasının artırılmasını istiyor.



ÇİFTÇİ PANCAR EKMEK İSTİYOR



Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, İlçemizde pancar sökümünde sona yaklaşıldı. Sökümler devam ediyor. Şeker pancarı üreticileri kantarlara ya da kamyonlar ile Şeker Pancarı Fabrikası'na gönderiyor. Bizim bölgemiz ağırlıkla patates ekilen bir bölgeydi. Şimdi üretici arz talep nedeniyle patates ekimini bırakarak pancar ekmek istiyor. Yani patatesten kaçan çiftçi pancar ekmek istiyor. Pancara yönelmek istiyor dedi.



KOTA SIKINTISI YARATILIYOR



İlçede kuru tarımdan sulu tarıma geçişlerin olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, Son yıllarda ilçemizde baraj ve gölet sayısı da 20'ye çıktı. Yani devletimiz baraj ve göletler yaparak sulu tarımı destekledi ve teşvik etti. Şeker pancarı da bir sulu tarım bitkisidir. Pancar ekmek istiyoruz. Ama kota sıkıntısı yaratılıyor. İnsanlar şunu söylüyor; 'Devlet sulu tarıma bu kadar önem verdi. Göletleri yaptı. Biz de şeker pancarı ekeceğiz. Ama bize kota verilmiyor' deniyor. Ülke genelinde bazı tatlandırıcıların üretim kotaları artırılmadı. O yönden umutluyuz. Benim ilçemin üreticisinin 200 bin ton pancar kotasına ihtiyacı var. Tabi taktir T.C. Şeker Kurumu'nun. Ancak çiftçinin de bu talebinin dikkate alınması gerekir diye konuştu.



KOTA DA VERİLMESİ GEREK



İlçede 150 bin ton civarında şeker pancarı kotası olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, şöyle dedi



Şeker Kurumu, 4 yıl önce ne kadar pancar ekildiyse bize o kadar kota veriyor. Ama gölet ve barajları yaptığın zaman sulu tarımın önünün açılması demek, bunları yaptığın zaman kota da verilmesi gerek. Sandıklı pancar ekimi konusunda sadece Sandıklı olarak düşünülmemeli. Kızılören, Hocalar ile Sinanpaşa ilçelerinin bir bölümü de bu kota içerisinde. Yani 4 ilçe bu kota içerisine giriyor.



ÇİFTÇİNİN DURUMU SIKINTI



Üfleciler Köyü sakinlerinden şeker pancarı üreticisi 32 yaşındaki Kenan Çırak da Çiftçi zor durumda. 30 kilo pancar satacaksın 1 litre mazot alacaksın. Yine kantara pancarı boşaltmaya gelirken iki römork takamıyoruz. Traktöre iki römork takarsak 3 bin liranın üzerinde ceza yazıyorlar. Çiftçinin durumu sıkıntı. Pancar parası da fazla kar bırakmıyor dedi.