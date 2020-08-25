AFYONKARAHİSAR Koronavirüsü yendi, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFYONKARAHİSAR Koronavirüsü yendi, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Koronavirüsü yendi, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorAFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde koronavirüs tespit edilen Safiye Akbayrak (64), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, kendisi gibi virüse yakalanan eşi Ömer Akbayrak (63) ise kurtarılamadı.

25.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:42

Koronavirüsü yendi, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde koronavirüs tespit edilen Safiye Akbayrak (64), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, kendisi gibi virüse yakalanan eşi Ömer Akbayrak (63) ise kurtarılamadı. Koronavirüsten eşini kaybeden Akbayrak, "Soğuk aldık, sandık. Beyim gitti, ilaç getirdi sonra bizi hastaneye 10- 15 gün aldılar. Ben ondan 1- 2 gün önce geldim. Geldikten sonra bana eşimi kaybettiklerini söylediler" dedi.

Kızılören ilçesinde yaşayan, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ömer ve Safiye Akbayrak çiftine yaklaşık 5 ay önce Sandıklı Devlet Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi koyuldu. Yakınlarının cenazesi sırasında koronavirüs bulaştığı tahmin edilen Akbayrak çifti, hastanede tedaviye alındı. Yaklaşık 14 gün tedavi gören Akbayrak çiftinden Safiye Akbayrak, test sonucunun negatif çıkmasıyla taburcu edildi. Daha önceden rahatsız olduğu için akciğerinden ameliyat geçiren Ömer Akbayrak ise eşi taburcu edildikten 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Hastalığı yenerek, sağlığına kavuşan Safiye Akbayrak, eşini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor.

'BEN İYİ OLDUM, O OLAMADI'

Safiye Akbayrak, "Soğuk aldık, sandık. Beyim gitti, ilaç getirdi. 3- 4 gün evde yattık. Beyim sağlık ocağına gitti. Sağlık ocağına gidince polisler önden, ambulans arkadan geldi. Ben ondan daha ağır hastaydım. Bize 'Elbiselerinizi hazırlayın' dediler. 'Ben gitmeyeceğim' dedim. Buranın doktoru bana 'Teyze sen amcadan daha ağır hastasın git' dedi sonra bizi hastaneye 10- 15 gün aldılar. Ben ondan 1 ya da 2 gün önce geldim. Geldikten sonra bana bir telefon, 'Teyze eşini kaybettik, başın sağ olsun' dediler" diye konuştu.

Eşini kaybetmeden önce en son yoğun bakıma götürülürken, hastanede karşılaştıklarını anlatan Safiye Akbayrak, "O yoğun bakıma gidiyormuş 'Kötü mü oldun' diye sordum. 'Bilmiyorum' dedi. Soluğu yetmediği için konuşamıyordu. Hemşire de bana 'Sen kendine bak teyze' dedi. O da beni hemşireye sorarmış. Hemşire de 'Amca sorup durma. Hanımın senden ağır' dermiş. Arkadaşlarına, soranlara 'Benim hanım çok hastaymış, beni yakacak' demiş. Ben iyi oldum, o olamadı" dedi.

AFYONKARAHİSAR Koronavirüsü yendi, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı Güncel
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Halit Ergenç Sertab Erener
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Eddie Newton Gökhan Gönül Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR Koronavirüsü yendi, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:42:14. #1.14#
title