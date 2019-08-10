AFYONKARAHİSAR Jandarmadan havadan bayram denetimi

10.08.2019 17:36

Jandarmadan havadan bayram denetimi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri bayram dolayısıyla yoğunlaşan yollarda drone ile havadan trafik denetimi yaptı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Sandıklı çevreyolu ve köy yollarda trafik yoğunlaştı. Zaman zaman durma noktasına gelen yollarda yolun akışını hızlandıran jandarma ekipleri drone ile de havadan denetim yaptı. Sandıklı ile Hocalar ilçesi arasındaki yol güzergahında yoğunlaşan jandarma trafik ekibi, drone yardımı ile araçları denetlerken, durdurdukları araç şoförlerini trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğine dikkati çekmek için 'Kemerin ses getirsin' sloganıyla başlatılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da desteklediği kampanyaya kapsamında broşür dağıttı.

Jandarmanın denetimlerini yerinde olduğunu söyleyen minibüs şoförü Süleyman Karaman, Bu tip denetimlerin güvenliğimiz açısından ben her zaman olmasını istiyorum. Çünkü yeri geliyor emniyet kemeri takılması unutuluyor, yeri geliyor ışıkları yanmıyor. En azından bir uyarı olduğunda olası kazaların önüne geçilir diye düşünüyorum. Bunun için jandarmanın uygulamasından memnunuz dedi.

Kaynak: DHA