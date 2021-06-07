Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılan seçimlerde en büyük sürprizi Büyük Birlik Partisi yaptı
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Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılan seçimlerde en büyük sürprizi Büyük Birlik Partisi yaptı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde dün vatandaşlar, belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimleri 1021 oy alan AK Parti'nin adayı Erol Karabacak kazanırken, Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar'ın 504 oy alarak ikinci olması dikkat çekti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nüfusunun 5 binin altına düşmesinin ardından belde statüsünden çıkarılan Güney bölge sakinlerinin çabasıyla yeniden belde statüsüne kavuştu.

İKİNCİ EN FAZLA OYU BBP'NİN ADAYI ALDI

7 yıl aradan sonra ilk kez seçimlerin yapıldığı beldede, seçmenler 8 sandıkta belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için oy kullandı. 1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu kullandı. Oyların 1606'sı geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 1704 oyun kullanıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Erol Karabacak 1021 oy alarak seçimi kazandı. Karabacak'ın ardından en fazla oyu ise 504 oy ile Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar aldı. CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, SP 4 ve TKP 1 oy aldı.

SOYLU DA TEBRİK ETTİ

Seçimin ardından vatandaşlar, Karabacak'ı tebrik etti. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Veysel Eroğlu'nun telefonuna yaptığı aramada Erol Karabacak ile konuşarak, kendisini seçim başarısından dolayı tebrik etti.

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Gözde Nur Bayar
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