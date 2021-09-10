Afyonkarahisar İGM eylül toplantıları sona erdi - Haberler
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Afyonkarahisar İGM eylül toplantıları sona erdi

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar İGM eylül toplantıları sona erdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin 5. ve son oturumu Başkan Burhanettin Çoban, başkanlığında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin 5. ve son oturumu Başkan Burhanettin Çoban, başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan toplantı salonunda yapılan son oturum, yoklama ile başladı.

Valilik makamından gönderilen gündem dışı maddenin mecliste okunarak oy birliği ile komisyonlara gönderildi.

Daha sonra ihtisas komisyonlarından gelen raporlar okunarak oy birliği ile kabul edildi. Toplantılara katılmayan İGM üyelerinin izinli sayılması ve Ekim ayı toplantısının 4 Ekimde yapılması da oy birliği ile kabul gördü.

Toplantının sona ermesinin ardından gündem dışı söz alan Dinar İGM üyesi İyi Partili Murat Orhan, Çay ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından kurulan asfalt şantiyesine inceleme gezisi yapılmasını talep etti.

Çay İl Genel Meclisi Üyesi MHP'li Faruk Kökçür de şehir içi minibüslerinin tehlikeli araç kullandığına dikkat çekerek, eğitim verilmesi yönünde çalışma yapılmasını istedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çoban, konuların Ekim ayı toplantılarında değerlendirileceğini belirterek, toplantıyı sonlandırdı.

Afyonkarahisar İGM eylül toplantıları sona erdi

Afyonkarahisar İGM eylül toplantıları sona erdi

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
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