AFYONKARAHİSAR Gençler, Afyonkarahisar ve Kocatepe'yi gezdi
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AFYONKARAHİSAR Gençler, Afyonkarahisar ve Kocatepe'yi gezdi

Gençler, Afyonkarahisar ve Kocatepe'yi gezdiAfyonkarahisar'ın komşusu olan 7 ilden gelen 350 genç, Zafer Haftası'nda kenti gezdi.

30.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:44

Gençler, Afyonkarahisar ve Kocatepe'yi gezdi

Afyonkarahisar'ın komşusu olan 7 ilden gelen 350 genç, Zafer Haftası'nda kenti gezdi.

Zafer haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği programa Uşak, Denizli, Eskişehir, İzmir, Aydın, Bilecik, Burdur olmak üzere 7 ilden gelen 350 genç, 'zaferin başkenti' Afyonkarahisar'ı gezdi. Özellikle Büyük Taarruz'un başlama emri verilen Kocatepe başta olmak üzere tarihi İmaret Camii, Ulu Camii, Mevlevi Camii, Türbe Camii, Mevlevihane ve kenti gezen 350 genç Afyonkarahisar'ı tanıdı.

AFYONKARAHİSAR Gençler, Afyonkarahisar ve Kocatepe'yi gezdi

Kaynak: DHA

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