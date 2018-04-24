Afyonkarahisar Film Festivali'nin Finalistleri Belli Oldu

Bu yıl ilki düzenlenen ve 4 Mayıs'ta başlayacak Afyonkarahisar Film Festivali'nde finale kalan filmler belli oldu.

Finale kalan filmler Musa Ak, Serdar Sabuncu ve Bedirhan Karakurluk'un ön jüri kurulunu oluşturduğu heyet tarafından belirlendi.

Toplam 311 kısa filmin katıldığı yarışmada finale kalan 20 film, başkanlığını yönetmen Derviş Zaim'in yaptığı ana jüri tarafından değerlendirilecek.

İlk üç filmin ödüllendirileceği festivalde ayrıca "Yücel Çakmaklı Özel Ödülü" ve "Mansiyon Ödülü" de verilecek.

Mesut Uçakan, Tarkan Karlıdağ, Kudret Sabancı ve Ensar Altay'ın jüri üyesi olduğu festivalde, ödül alan filmler 6 Mayıs'ta yapılacak törende açıklanacak.

"1. Afyonkarahisar Film Festivali"nde, kısa film yarışmasının yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve "Yerli Film Dili" temalı bir çalıştay da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında jüri karşısına "Toprak", "Sirayet", "Ronaldo", "Nilüfer", "Kerata", "Kapan", "Anomali", "Naftalin", "Akbaba", "Hikayeci", "Bando", "Penaber", "Elene", "Uzaktaki Yakın", "Köksal Baba",

"Kostüm Oyunu", "Yurtsuz", "Hayat Nöbeti", "Çobanın Şiiri" ve "Ben Büyüyünce" isimli filmler çıkacak.