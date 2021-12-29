Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Temiz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Temiz, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzünde", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Temiz, AA çalışanlarına başarılar diledi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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