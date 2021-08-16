Afyonkarahisar'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

Afyonkarahisar'dan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya, gıda, tekstil ve temizlik malzemesinin bulunduğu yardım tırı gönderildi.

Afyonkarahisar'dan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya, gıda, tekstil ve temizlik malzemesinin bulunduğu yardım tırı gönderildi.

Kentteki 6 turizm işletmesinin sahibi, felaketten etkilenen bölgeye yaşam malzemesi göndermek için harekete geçti.

Kısa sürede toplanan gıda, tekstil ve temizlik ürünlerinin bulunduğu yardım tırı bölgeye gönderildi.

İş insanlarından Hüseyin Ballık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı üzüntülü olduklarını söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in de bölgede görevli olduğunu dile getiren Ballık, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 6 turizm işletme sahibi arkadaşımızla bir tır dolusu yaşam malzemesi, topladık. Bugün de yardım malzemelerini araca yükledik. Bizim de kalbimiz orada. İnşallah, bir an önce oradaki yaralar sarılır. Bir nebze de olsa katkımız olursa ne mutlu bizlere. Destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İş insanlarından Emrah Çetin de Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayarak, "Kalbimiz de oradaki insanlarla beraber. Valimiz de şu anda o bölgede çalışma yürütüyor. Biz de valiliğimizin öncülüğünde bir tır dolusu yardım malzemesi topladık. Allah, kabul etsin. Oradaki insanlarımıza sabırlar diliyoruz. Biz vatanımızı seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz