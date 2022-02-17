Afyonkarahisar'dan kısa kısa

ÇAY, AFYON (AA) - Çay'da emekli çift Zeki ile eşi Seyyare Ertürk, kentteki 12 okula 1200 kitap bağışında bulundu.

Ertürk çifti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk ile kentteki 12 okulu ziyaret ederek öğrencilere 1200 kitapla zeka oyunları hediye etti.

Türk, emekli Ertürk çiftinin kentteki okullardaki öğrencilere yaptığı kitap bağışları için teşekkür etti.

Sandıklılı öğrencilerden oryantiring başarısı

Sandıklı'da Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Afyonkarahisar'daki oryantiring turnuvasında dereceler elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen oryantiring turnuvasında, Sandıklılı öğrenciler, takım olarak Afyonkarahisar'da birinci oldu.

Derece elde eden 7 öğrenciye madalya ve kupa verildi.